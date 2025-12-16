ДШВ показали, як розгромили броньовану колону окупантів на Покровському напрямку

Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗС України відбили масований штурм російських військ на Покровському напрямку та знищили броньовану колону противника. Окупанти намагалися атакувати під прикриттям туману.

Про це повідомили в Десантно-штурмових військах ЗС України.

За даними військових, у смузі відповідальності 46 окремої аеромобільної Подільської бригади противник здійснив спробу наступу із застосуванням до 10 одиниць броньованої техніки та кількох десятків піхотинців. Рух ворога було завчасно виявлено.

Завдяки злагодженій роботі інженерів, артилерії, підрозділів безпілотних систем та суміжних підрозділів штурм вдалося відбити.

У ході бою українські військові знищили два танки, дві бойові машини піхоти, один МТЛБ та два квадроцикли. Ще одну бойову броньовану машину та один автомобіль противника було уражено. Також, за інформацією ДШВ, знищено 49 окупантів, ще п’ять — поранено.