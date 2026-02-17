На Драгобраті травмувався 10-річний хлопчик: прокуратура з’ясовує обставини

На Закарпатті правоохоронці встановлюють обставини травмування 10-річного хлопчика на гірськолижному курорті Драгобрат. Подія сталася 16 лютого 2026 року близько 15:40 на трасі для тюбінгу поблизу одного з підйомників у відпочинковому комплексі.

За попередньою інформацією, дитина під час спуску на тюбінгу зіткнулася з деревом і внаслідок сильного удару отримала тяжку черепно-мозкову травму. Потерпілий є мешканцем Києва, який приїхав на відпочинок разом із матір’ю та братом. Наразі хлопчик перебуває в лікарні під наглядом медиків.

Дитина з Києва отримала тяжку травму під час катання на тюбінгу на Закарпатті / Фото прокуратура Закарпаття

У межах кримінального провадження встановлюються всі обставини події. Попередня правова кваліфікація — частина 1 статті 272 Кримінального кодексу України, що стосується порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Рахівського районного управління поліції за процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури. Хід розслідування перебуває на особистому контролі керівника Закарпатської обласної прокуратури Мирослава Пацкана.