        Кримінал

        Екс-заступника міністра соцполітики судитимуть через провал проєкту “E-social”

        Віктор Алєксєєв
        17 Лютого 2026 09:31
        Суд розгляне справу про збитки державі під час створення системи соціальних виплат / Інфографіка Офіс Генпрокурора
        Суд розгляне справу про збитки державі під час створення системи соціальних виплат / Інфографіка Офіс Генпрокурора

        Прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника міністра соціальної політики, який нині обіймає посаду радника міністра. Його підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, повідомляє Офіс Генпрокурора.

        Слідством установлено, що у 2018 році міністерство та консорціум із чотирьох компаній уклали договір на створення програмного забезпечення «E-social» — єдиної системи обліку інформації про соціальні виплати, пільги та субсидії. Упродовж 2018–2019 років розробнику сплатили майже 23,7 млн грн, однак програмний продукт не відповідав вимогам законодавства, залишився недоробленим і так і не був введений в експлуатацію.

        У 2021 році дію договору припинили. Висновок Державної аудиторської служби України у 2024 році підтвердив, що контракт уклали з порушеннями, які мали стати підставою для відхилення тендерної пропозиції консорціуму ще під час закупівлі.

        Судово-економічна експертиза встановила збитки державі на суму майже 23,7 млн грн. Фінансування програми здійснювалося коштом Світового банку в межах проєкту модернізації системи соціальної підтримки населення України, і повернення цих коштів Україна має забезпечити з відсотками.

        У листопаді 2025 року колишньому заступнику міністра повідомили про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України в редакції, чинній до 1 липня 2020 року. Наразі справу передано на розгляд суду.


