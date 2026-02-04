Організована група вкрала у двох банків понад 13 млн гривень

В Україні викрили організовану групу, яка заволоділа коштами двох банків на суму понад 13 мільйонів гривень. Учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі співробітниками Нацполіції викрили організовану групу, яка заволоділа коштами двох банків на понад 13 мільйонів гривень, повідомляє ОГП.

За даними слідства, учасники групи створювали фіктивні компанії, відкривали на них рахунки та платіжні термінали, імітували продаж неіснуючих товарів і здійснювали фіктивне «повернення» коштів через банківські установи.

Отримані гроші зловмисники переводили у криптовалюту та згодом обмінювали на готівку з метою приховування їх походження.

Чотирьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, а також вживаються заходи для відшкодування завданих банкам збитків.