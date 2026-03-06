Угорщина показала відео, як зі зброєю затримували українських інкасаторів

Уряд Угорщини опублікував відео силового затримання українських інкасаторів, яке назвав «Український золотий конвой». На кадрах видно, як співробітники Антитерористичного центру зі зброєю блокують інкасаторські автомобілі з українськими номерами.

Відео з’явилося на сторінці уряду Угорщини у Facebook. На ньому видно, як на одній із автозаправних станцій силовики перекривають рух двом інкасаторським автомобілям, після чого наставляють автомати на їхніх водіїв і пасажирів.

Угорщина захопила готівку та золото, яке перевозили українські інкасатори / Фото: Уряд Угорщини

Інкасаторів виводять з автомобілів, кладуть обличчям на асфальт та одягають наручники. Також на сторінці уряду опублікували фотографії вилучених грошових коштів і золота.

Речник угорського уряду Золтан Ковач у мережі X заявив, що Національна податкова та митна адміністрація Угорщини встановила обставини діяльності семи громадян України, затриманих у зв’язку з перевезенням великих сум готівки та золота через територію країни.

За його словами, влада дійшла висновку, що операцію нібито координував колишній генерал Служби безпеки України, а його заступником був колишній майор Повітряних сил України, якому допомагали люди з військовим досвідом. На підставі цих висновків усіх сімох громадян України планують видворити з Угорщини.

Як повідомлялося, 5 березня два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку, які супроводжували семеро співробітників бригади інкасації, були затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффайзен Банком в Австрії та Ощадбанком України.

Перевезення здійснювалося в межах міжнародної угоди між банками. За наявною інформацією, вантаж був оформлений відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур. У транспортних засобах перевозили близько 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що угорська сторона не надала пояснень щодо затримання громадян України та що українських консулів досі не допустили до семи українців, яких утримують у Будапешті.