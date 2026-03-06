Другий етап обміну: Україна повернула з російського полону ще 300 захисників і двох цивільних

6 березня ще 300 українських військових повернулися додому з російського полону. Також Україні вдалося звільнити двох цивільних громадян.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Серед звільнених сьогодні — військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це рядові, сержанти та офіцери.

Реклама

Реклама

Звільнені захисники брали участь у бойових діях на різних напрямках — Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, а також у Маріуполі. Більшість звільнених перебували в полоні понад рік, деякі — з 2022 року.

“Дякую всім нашим воїнам, які забезпечують цей результат, поповнюючи обмінний фонд для України. Дякую всій команді, яка працювала заради цього результату. Вдячний Сполученим Штатам за посередництво. Важливо що домовленості спрацювали”, — заявив Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна продовжує працювати над поверненням усіх своїх громадян.