        Суспільство

        Україна повернула додому 200 захисників: Зеленський повідомив деталі обміну

        Галина Шподарева
        5 Березня 2026 14:55
        читать на русском →
        Обмін військовополененими 5 березня / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Обмін військовополененими 5 березня / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        Сьогодні, 5 березня, додому повертаються 200 українських військових у межах нового етапу обміну. Серед них — військовослужбовці ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.

        Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

        Серед тих, хто сьогодні повертається у російської неволі, є захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини та Запоріжжя.

        Реклама
        Реклама

        “Щоразу, коли наші вдома, це доводить, що Україна працює, щоб повернути кожного й кожну. Нікого не забуваємо. Залучаємо посередників. Я вдячний усім, хто допомагає Україні”, – зазначив Зеленський.

        Президент подякував Сполученим Штатам за підтримку в реалізації цього обміну, а також українським військовим, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду для України.

        Повернення з російського полону захисників України / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини