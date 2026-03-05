Україна повернула додому 200 захисників: Зеленський повідомив деталі обміну

Сьогодні, 5 березня, додому повертаються 200 українських військових у межах нового етапу обміну. Серед них — військовослужбовці ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Серед тих, хто сьогодні повертається у російської неволі, є захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини та Запоріжжя.

“Щоразу, коли наші вдома, це доводить, що Україна працює, щоб повернути кожного й кожну. Нікого не забуваємо. Залучаємо посередників. Я вдячний усім, хто допомагає Україні”, – зазначив Зеленський.

Президент подякував Сполученим Штатам за підтримку в реалізації цього обміну, а також українським військовим, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду для України.