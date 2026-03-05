Український оборонний стартап UFORCE досяг оцінки понад $1 млрд

Оборонно-технологічний стартап UFORCE, створений на основі розробок, випробуваних на полі бою в Україні, досяг оцінки понад 1 млрд доларів. Про це повідомляють Bloomberg джерела, обізнані з деталями угоди.

Компанія залучила 50 млн доларів інвестицій у раунді фінансування, який очолили фонди Shield Capital і Lakestar. У ньому також взяв участь Ballistic Ventures. Представник UFORCE від коментарів щодо фінансування відмовився.

Лондонська UFORCE об’єднує дев’ять українських оборонних компаній і позиціонує себе як одну з найбільших платформ оборонних технологій, що виникли в Україні під час війни. Компанія розробляє автономні системи для повітря, моря та суші, використовуючи технології, вдосконалені під час бойових дій.

Попит на такі системи зростає на тлі ескалації конфліктів, зокрема на Близькому Сході, де іранські дрони та ракети атакують інфраструктуру й військові об’єкти. Україна вже має багаторічний досвід протидії подібним загрозам, особливо іранським безпілотникам Shahed, які активно використовує Росія.

За словами джерел, системи UFORCE — зокрема морські дрони, ударні безпілотники та комплекси протидії дронам — вже застосовувалися більш ніж у 150 тисячах місій під час війни.

Компанію очолює генеральний директор Олег Рогинський — підприємець українського походження із Кремнієвої долини, який раніше заснував компанію People.ai. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він сприяв налагодженню зв’язків між українським урядом та американською венчурною спільнотою.

До керівництва компанії також входять засновник Олексій Гончарук, колишній прем’єр-міністр України, та член ради директорів Бен Воллес — колишній міністр оборони Великої Британії.

Однією з найвідоміших технологій UFORCE є морські безпілотники MAGURA. Вони застосовувалися в операціях у Чорному морі, під час яких було пошкоджено або потоплено понад десяток російських кораблів.

Інтерес до українських оборонних технологій зростає з початку повномасштабної війни. Досвід і розробки, створені в умовах реальних бойових дій, привертають увагу урядів та інвесторів у Європі, США та країнах Близького Сходу.