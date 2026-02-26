Водія київської лікарні підозрюють у торгівлі зброєю та зберіганні арсеналу в медзакладі

У Києві затримали чоловіка за підозрою у незаконному збуті зброї та боєприпасів, які він зберігав, зокрема, у приміщенні лікарні, де працював. Під час обшуків вилучено значний арсенал.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Слідством задокументовано продаж пістолета Glock 21 за 2900 доларів, пістолета-кулемета Scorpion за 1800 доларів та пістолета Макарова за 1900 доларів. Під час останньої зустрічі з покупцем чоловіка затримали.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи підозрюваного, який працює водієм в одній зі столичних лікарень, вилучено значну кількість зброї та боєприпасів. Серед вилученого — ручні гранати з підривачами, автоматична зброя, гвинтівки, мисливські карабіни. Загалом обшуки провели за 15 адресами у Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України — незаконний збут зброї та боєприпасів. Зазначається, що чоловік уже є обвинуваченим в аналогічних злочинах, справи щодо нього розглядаються судами в інших областях.

Під час документування незаконної торгівлі зброєю правоохоронці встановили ще одного киянина, вдома у якого вилучили вісім гвинтівок, 13 гранат, пістолети, п’ять автоматів та кулемет. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне зберігання зброї.

Походження вилученої зброї встановлюється.