        Після нічної масованої атаки РФ шість областей частково залишилися без світла

        Галина Шподарева
        26 Лютого 2026 12:08
        Енергетик проводить ремонтні роботи / Фото ілюстративне: ДТЕК
        Енергетик проводить ремонтні роботи / Фото ілюстративне: ДТЕК

        Уночі та вранці 26 лютого війська РФ здійснили комбіновану масовану атаку на енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах України. Частина споживачів у шести областях залишається без електропостачання.

        Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

        Унаслідок комбінованої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України без електропостачання залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській та Харківській областях.

        Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочались аварійно-відновлювальні роботи.

        Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств — графіки обмеження потужності.


