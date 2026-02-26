Після нічної масованої атаки РФ шість областей частково залишилися без світла

Уночі та вранці 26 лютого війська РФ здійснили комбіновану масовану атаку на енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах України. Частина споживачів у шести областях залишається без електропостачання.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Унаслідок комбінованої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України без електропостачання залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській та Харківській областях.

Реклама

Реклама

Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочались аварійно-відновлювальні роботи.

Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств — графіки обмеження потужності.