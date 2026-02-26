        Економіка

        90 млн кубометрів газу через Литву: Україна вперше імпортує LNG через Клайпеду

        Галина Шподарева
        26 Лютого 2026 11:29
        Танкер для транспортування скрапленого природного газу / Фото: t.me/NaftogazUA
        Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через термінал у литовській Клайпеді. До кінця березня цього року буде поставлено 90 млн кубометрів газу.

        Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

        Постачання забезпечить група Нафтогаз у співпраці з литовською Ignitis Group. Зазначається, що таким чином диверсифікуються маршрути поставок та посилюється гнучкість і стійкість енергетичної системи на тлі щоденних російських атак проти енергетичної інфраструктури.

        Також Україна працює над розвитком інших регіональних маршрутів постачання, зокрема Вертикального газового коридору.

        “Разом з партнерами ми будуємо нову енергетичну безпеку Європи, де не буде місця російській молекулі, а Україна буде одним з енергетичних хабів регіону”, – йдеться в повідомленні.


