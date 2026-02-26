90 млн кубометрів газу через Литву: Україна вперше імпортує LNG через Клайпеду

Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через термінал у литовській Клайпеді. До кінця березня цього року буде поставлено 90 млн кубометрів газу.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Постачання забезпечить група Нафтогаз у співпраці з литовською Ignitis Group. Зазначається, що таким чином диверсифікуються маршрути поставок та посилюється гнучкість і стійкість енергетичної системи на тлі щоденних російських атак проти енергетичної інфраструктури.

Також Україна працює над розвитком інших регіональних маршрутів постачання, зокрема Вертикального газового коридору.

“Разом з партнерами ми будуємо нову енергетичну безпеку Європи, де не буде місця російській молекулі, а Україна буде одним з енергетичних хабів регіону”, – йдеться в повідомленні.