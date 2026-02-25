Інцидент у кубинських водах: на американському швидкісному човні вбито чотирьох людей

У морських водах біля північного узбережжя Куби стався зіткнення, в результаті якого чотири людини загинули і ще шестеро були поранені на борту швидкісного човна, зареєстрованого в США. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Куби, передає BBC.

За інформацією відомства, човен під американською реєстрацією з номером FL7726SH був зафіксований у районі Cayo Falcones у провінції Вілья-Клара, коли судно кубинської берегової охорони наблизилося для ідентифікації. За даними Куби, пасажири човна відкрили вогонь по патрульному човну, унаслідок чого був поранений командир кубинського судна.

Кубинські прикордонники у відповідь відкрили вогонь, що призвело до загибелі чотирьох людей на швидкісному човні. Ще шестеро поранених були евакуйовані та отримали медичну допомогу. Інформація про особи пасажирів або причину перебування човна в цій зоні наразі не розголошується.

Міністерство внутрішніх справ Куби заявило, що розпочало розслідування з метою «прояснити обставини» інциденту, підкреслюючи, що уряд рішуче налаштований захищати свої територіальні води та суверенітет.

Цей випадок відбувається на тлі загострення напруженості між Кубою та США. На момент публікації представники Держдепартаменту США та Білого дому ще не прокоментували подію.