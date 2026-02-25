108 хвилин про перемоги та війну: головні тези виступу Трампа у Конгресі

Президент США Дональд Трамп виступив із найдовшим в історії зверненням до Конгресу — його промова тривала 108 хвилин. Виступ відбувся на тлі найнижчого рівня схвалення його роботи за весь період перебування на посаді.

У промові Трамп окреслив своє бачення «золотої епохи» для США, попри те, що, згідно з останніми опитуваннями, значна частина американців скептично оцінює його політику, пише Axios.

«Ніч героїв» у Конгресі

Президент зробив акцент на відзначенні відомих спортсменів, військових і рятувальників. До зали запросили чоловічу олімпійську збірну США з хокею, яка отримала єдину за вечір двопартійну овацію стоячи.

Трамп вручив дві медалі Purple Heart, дві медалі Пошани, Медаль Свободи воротарю збірної США Коннору Геллебайку та орден «Легіон заслуг» рятувальнику берегової охорони, який евакуював 164 мешканців Техасу під час повені.

Економіка і суперечки з демократами

На тлі критики щодо зростання вартості життя президент різко розкритикував демократів за їхній меседж про «доступність» товарів, заявивши, що саме їхня політика спричинила високі ціни.

Трамп заявив про 18 трильйонів доларів іноземних інвестицій, «стрімке» зниження цін на продукти та суттєве скорочення вартості ліків. Також він прокоментував рішення Верховного суду, який раніше визнав незаконними частину його тарифів, і заявив, що адміністрація знайде альтернативні правові механізми для їх збереження. Серед ідей — використання тарифів як заміни податку на доходи.

Крім того, президент запропонував розширити доступ до пенсійних рахунків і зобов’язати технологічні компанії будувати власні електростанції для забезпечення центрів обробки даних штучного інтелекту.

Демократична опозиція і скандали

Промова супроводжувалася протестами частини демократів. Конгресмена Ела Ґріна було видалено із зали після того, як він підняв плакат із написом «Black People Aren’t Apes» («Темношкірі люди — не мавпи») — у відповідь на скандал із расистським відео, яке раніше поширив акаунт Трампа.

Близько половини демократів бойкотували виступ. Під час промови Трамп провокував опонентів, зокрема закликав їх підвестися, якщо вони згодні з тезою, що «перший обов’язок американського уряду — захищати громадян, а не нелегальних мігрантів».

Сигнали щодо Ірану

Окрему частину виступу Трамп присвятив Ірану. Він заявив, що Тегеран причетний до загибелі та поранень тисяч американців через використання саморобних вибухових пристроїв, а також звинуватив Іран у спробах створити ракети, здатні досягти території США, і відновленні ядерної програми.

Заяви пролунали на тлі найбільшого за останні роки посилення американської військової присутності на Близькому Сході та напередодні запланованих переговорів із представниками Ірану в Женеві.

«Я буду встановлювати мир там, де це можливо, але ніколи не вагатимуся протистояти загрозам для Америки», — заявив президент.

Водночас у промові не було згадано про наслідки оприлюднення матеріалів у справі Джеффрі Епштейна, хоча частина його жертв була присутня в залі як гості демократів.

Завершуючи виступ, Трамп заявив, що його президентство є продовженням «революції 1776 року» та пообіцяв, що майбутнє США буде «більшим, кращим, яскравішим і славнішим, ніж будь-коли раніше».