У Криму та на Донеччині знищено техніку ППО й РСЗВ ворога — Генштаб

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, у ніч на 25 лютого було уражено пускову установку зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Триумф» та бойову машину зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» противника у районі населеного пункту Софіївка на тимчасово окупованій території українського Криму. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, у районі населеного пункту Миролюбівка на тимчасово окупованій території Донецької області українські військові уразили реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» окупантів.

Також у районах Новогригорівки на тимчасово окупованій території Запорізької області та населеного пункту Зугрес на тимчасово окупованій території Донецької області завдано ударів по районах зосередження живої сили противника.

Втрати окупантів та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються. У Генштабі наголошують, що Сили оборони України і надалі системно завдаватимуть ударів по силах і засобах ворога та районах зосередження особового складу російського агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії.