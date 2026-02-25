Українцям продовжили термін перебування в Грузії ще на один рік

Громадянам України, які в’їхали в країну і перебували на її території до 24 лютого 2025 року, термін перебування продовжено ще на один рік – до 24 лютого 2027 року. Відповідну постанову підписав грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе, повідомляє Ехо Кавказу.

Відповідні зміни внесені до постанови уряду Грузії «Про затвердження переліку країн, громадяни яких можуть в’їжджати до Грузії без візи».

Раніше грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе, виступаючи в парламенті, заявив, що в Грузії проживає близько 25 000 українців зі статусом біженця. За його словами, загалом кількість українців у Грузії становить близько 30 000, з яких 6 290 мають посвідку на проживання.

