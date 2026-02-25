Виробник українського дрона-бомбера “Баба Яга” Skyfall розглядає запуск виробництва в Данії

Уряд Данії розпочав переговори з українською оборонною компанією Skyfall щодо можливого створення виробництва на данській території. Йдеться про те, щоб Skyfall стала другою українською компанією оборонної промисловості, яка створить виробничі потужності в Данії.

Про це повідомили в міністерстві оборони Данії.

“Данія була одним із найбільших прихильників України з початку війни. Спочатку через пожертви, навчання українського персоналу, а згодом через інвестиції безпосередньо в українську оборонну промисловість через Данську модель. Тепер ми розпочинаємо обговорення з українською компанією Skyfall щодо створення виробництва в Данії. Залучення сильних українських оборонних компаній до Данії у взаємодії з данською промисловістю посилить безпеку як Данії, так і України”, – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Як зазначили в Міноборони Данії, Skyfall має вражаючий портфель, який може забезпечити стратегічно важливе виробництво і постачання як для України, так і для Данії. У разі створення виробництва в Данії Skyfall заохочуватимуть до співпраці з однією або кількома відповідними данськими компаніями.

Як раніше повідомляла пресслужба SkyFall, дрон-бомбер Vampire, більш відомий під назвою “Баба Яга”, за результатами 2025 року став найефективнішим бойовим засобом згідно з даними державної програми “Армія дронів.Бонус” (система єБалів).