Соціальна реклама

У віці 18-24 років життя часто схоже на кімнату з багатьма дверима: варіантів багато, але не завжди зрозуміло, які з них справді ваші. Сумніви дратують і врешті з’являється бажання знайти справжнє покликання. Якщо вам хочеться більшого, ніж просто прогулювати життя, але не знаєте, куди рухатися, розгляньте «контракт 18-24».

Контракт 18-24 — шанс досягти кар’єрних висот у молодому віці

У бригаді «Азов» не тільки виховують професійних військовослужбовців, а й справжніх лідерів. Чудовий приклад — начальник штабу 12-ї бригади, підполковник Лев «Хорус» Пашко.

«Хорус» долучився до ОЗСП «Азов» у віці 18 років. Він пройшов шлях від звання солдата до підполковника. Разом з побратимами виборював свободу українського народу у десятках боїв. Вміло командував бійцями в найскладніших ситуаціях. Завжди робив акцент на прогресивному управлінні підрозділами.

Тепер Лев «Хорус» Пашко — один із наймолодших командирів Сил оборони. Якщо ви, як і топкомандир сучасного покоління, мрієте знайти сенс у житті та побудувати реальну карʼєру, розгляньте контракт 18-24.

Особливості підписання контракту 18-24 з бригадою «Азов»

Розповідаємо більше важливої інформації про «контракт 18-24», яка дозволить прийняти зважене рішення.

Чим відрізняється контракт 18-24 Оператор БПЛА від звичайного?

Головна відмінність – термін служби. Звичайний «контракт 18-24» вимагає 1 рік виконання обовʼязків. Контракт «Оператор БПЛА» триває 2 роки.

Відрізняється і термін підготовки військовослужбовця. Для контрактників у піхоті БЗБП розрахований приблизно на 6-8 тижнів. Оператори БПЛА проходять часто довшу й більш інтенсивну підготовку. Вони розвивають як тактичні, так і технічні навички.

Умови контракту, бонуси, соціальні гарантії та пакети виплат залишаються такими ж, як і для звичайного контрактника 18-24.

Які є вакансії для молоді в бригаді «Азов»?

Для любителів керування технікою є посади в безпілотних системах:

Оператор БПЛА, БПАК і НРК;

пілот AUTEL, MAVIC, MATRICE і FPV;

оператор ударних БПЛА.

Добровольцям з технічним розумом і «золотими» руками можуть сподобатися вакансії «Інженер з ремонту дронів» і «Майстер БПЛА». Якщо віддаєте перевагу бойовим посадам, розгляньте спеціальність стрільця, марксмена, кулеметника, снайпера або розвідника.

Які вимоги до кандидатів?

Основний критерій відбору — вік добровольця. Підписати «контракт 18-24» можуть виключно люди, яким на момент вступу виповнилося 18 років. Важливо, щоб стан фізичного та психічного здоровʼя дозволяв служити у війську. Рівень освіти має бути не нижчим за повну загальну середню. Обовʼязкова наявність відповідних документів. Останнє «але» для вступу до лав — відсутність судимостей.

Бригада «Азов» — будуй карʼєру, поки однолітки марнують життя

Крім професійного розвитку, молодь віком від 18 до 24 років отримує адекватні умови служби.

Висока виплата за підписання контракту — до 1 000 000 грн одноразово. Щомісячне грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 грн. Додаткові винагороди, надбавки під час виконання бойових завдань. Допомога на оздоровлення та матеріальна допомога за потреби. Компенсація оренди житла, якщо немає власного. Соціальні пільги під час і після служби. Безоплатне медичне забезпечення для військовослужбовця і членів сім’ї. Можливість виїзду за кордон після закінчення служби. Право на житло і забезпечення речовим майном. Щорічна відпустка та додаткові дні для відпочинку.

Дізнатися більше про службу в бригаді й поставити всі важливі запитання можна безпосередньо рекрутеру бригади. Перейдіть на сайт azov.org.ua, заповніть форму і прийдіть на зустріч. Дайте собі шанс побудувати реальну, важливу карʼєру.