Соціальна реклама
У віці 18-24 років життя часто схоже на кімнату з багатьма дверима: варіантів багато, але не завжди зрозуміло, які з них справді ваші. Сумніви дратують і врешті з’являється бажання знайти справжнє покликання. Якщо вам хочеться більшого, ніж просто прогулювати життя, але не знаєте, куди рухатися, розгляньте «контракт 18-24».
Контракт 18-24 — шанс досягти кар’єрних висот у молодому віці
У бригаді «Азов» не тільки виховують професійних військовослужбовців, а й справжніх лідерів. Чудовий приклад — начальник штабу 12-ї бригади, підполковник Лев «Хорус» Пашко.
«Хорус» долучився до ОЗСП «Азов» у віці 18 років. Він пройшов шлях від звання солдата до підполковника. Разом з побратимами виборював свободу українського народу у десятках боїв. Вміло командував бійцями в найскладніших ситуаціях. Завжди робив акцент на прогресивному управлінні підрозділами.
Тепер Лев «Хорус» Пашко — один із наймолодших командирів Сил оборони. Якщо ви, як і топкомандир сучасного покоління, мрієте знайти сенс у житті та побудувати реальну карʼєру, розгляньте контракт 18-24.
Особливості підписання контракту 18-24 з бригадою «Азов»
Розповідаємо більше важливої інформації про «контракт 18-24», яка дозволить прийняти зважене рішення.
Чим відрізняється контракт 18-24 Оператор БПЛА від звичайного?
Головна відмінність – термін служби. Звичайний «контракт 18-24» вимагає 1 рік виконання обовʼязків. Контракт «Оператор БПЛА» триває 2 роки.
Відрізняється і термін підготовки військовослужбовця. Для контрактників у піхоті БЗБП розрахований приблизно на 6-8 тижнів. Оператори БПЛА проходять часто довшу й більш інтенсивну підготовку. Вони розвивають як тактичні, так і технічні навички.
Умови контракту, бонуси, соціальні гарантії та пакети виплат залишаються такими ж, як і для звичайного контрактника 18-24.
Які є вакансії для молоді в бригаді «Азов»?
Для любителів керування технікою є посади в безпілотних системах:
- Оператор БПЛА, БПАК і НРК;
- пілот AUTEL, MAVIC, MATRICE і FPV;
- оператор ударних БПЛА.
Добровольцям з технічним розумом і «золотими» руками можуть сподобатися вакансії «Інженер з ремонту дронів» і «Майстер БПЛА». Якщо віддаєте перевагу бойовим посадам, розгляньте спеціальність стрільця, марксмена, кулеметника, снайпера або розвідника.
Які вимоги до кандидатів?
Основний критерій відбору — вік добровольця. Підписати «контракт 18-24» можуть виключно люди, яким на момент вступу виповнилося 18 років. Важливо, щоб стан фізичного та психічного здоровʼя дозволяв служити у війську. Рівень освіти має бути не нижчим за повну загальну середню. Обовʼязкова наявність відповідних документів. Останнє «але» для вступу до лав — відсутність судимостей.
Бригада «Азов» — будуй карʼєру, поки однолітки марнують життя
Крім професійного розвитку, молодь віком від 18 до 24 років отримує адекватні умови служби.
- Висока виплата за підписання контракту — до 1 000 000 грн одноразово.
- Щомісячне грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 грн.
- Додаткові винагороди, надбавки під час виконання бойових завдань.
- Допомога на оздоровлення та матеріальна допомога за потреби.
- Компенсація оренди житла, якщо немає власного.
- Соціальні пільги під час і після служби.
- Безоплатне медичне забезпечення для військовослужбовця і членів сім’ї.
- Можливість виїзду за кордон після закінчення служби.
- Право на житло і забезпечення речовим майном.
- Щорічна відпустка та додаткові дні для відпочинку.
Дізнатися більше про службу в бригаді й поставити всі важливі запитання можна безпосередньо рекрутеру бригади. Перейдіть на сайт azov.org.ua, заповніть форму і прийдіть на зустріч. Дайте собі шанс побудувати реальну, важливу карʼєру.