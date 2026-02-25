Двоє людей загинули та семеро зазнали поранень внаслідок ударів РФ по Дніпропетровщині

Під час звернення до Конгресу Трамп встановив рекорд за тривалістю виступу: згадав й Україну

Як уточнив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, росіяни атакували безпілотниками та артилерією два райони області. Під ударом була Васильківська громада Синельниківського району та Нікополь.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі .

У вівторок, 24 лютого, військові РФ завдали ударів по Синельниківському району Дніпропетровської області. Є загиблі та постраждалі.