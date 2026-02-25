        Події

        Двоє людей загинули та семеро зазнали поранень внаслідок ударів РФ по Дніпропетровщині

        Галина Шподарева
        25 Лютого 2026 09:49
        Пошкоджена будівля на Дніпропетровщині / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
        У вівторок, 24 лютого, військові РФ завдали ударів по Синельниківському району Дніпропетровської області. Є загиблі та постраждалі.

        Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

        Унаслідок обстрілів двоє людей загинули, семеро отримали поранення.

        Пошкоджено заклад освіти, фермерське господарство, багатоквартирний та приватні будинки, автомобілі.

        Як уточнив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, росіяни атакували безпілотниками та артилерією два райони області. Під ударом була Васильківська громада Синельниківського району та Нікополь.

        Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

