        Новини

        Що таке MADEFOR: екологічні засоби для дому з біорозкладною формулою

        24 Лютого 2026 20:30
          На правах реклами

        Коли на кухні закінчується засіб для миття посуду або приходить час купувати новий гель для прання, більшість людей довго не замислюються — беруть звичний варіант. Але варто один раз уважно прочитати склад на упаковці, і ставлення до побутової хімії змінюється. Саме з цього моменту багато хто починає шукати безпечнішу альтернативу. Так у полі зору з’являється бренд MADEFOR.

        Офіційний сайт ТМ MADEFOR пропонує сучасні екологічні засоби для дому, створені на основі американських технологій і наукових розробок у сфері природних ПАР та ензимів. Формули для прання були розроблені у США в результаті багаторічних досліджень біотехнологів. Для виробництва використовується натуральна сировина від провідних американських постачальників, а самі засоби створюються за науково доведеними рецептурами.

        Органічні гелі для прання: як це працює

        В основі гелів MADEFOR — ензимна технологія. Ензими — це природні каталізатори, які розщеплюють забруднення на прості сполуки. На відміну від агресивної хімії, вони працюють прицільно та м’яко.

        У складі використовуються:

        • протеаза — розщеплює білкові плями (молоко, кров, м’ясо);
        • ліпаза — ефективно діє проти жирів;
        • амілаза — бореться зі слідами крохмалю;
        • целюлаза — розгладжує волокна, зменшує утворення ковтунців і допомагає зберігати свіжість тканини.

        Ці компоненти не руйнують структуру матеріалу, а впливають саме на забруднення.

        Окрім ензимів, формула містить збалансований комплекс ПАР:

        • 5–15% амфотерних ПАР — найм’якші та найбезпечніші;
        • менше 5% неіоногенних ПАР — з високим мийним ефектом;
        • менше 5% аніонних ПАР — що підсилюють очищення.

        Мінімальний вміст поверхнево-активних речовин знижує навантаження на довкілля, а додавання гліцерину допомагає зберігати м’якість волокон і запобігає пересушуванню тканини.

        Без фосфатів та агресивної хімії

        Засоби MADEFOR належать до безфосфатних і безсульфатних. У складі відсутні:

        • фосфати;
        • сульфати;
        • хлор;
        • етоксилати;
        • 1,4-діоксан;
        • парабени;
        • діетаноламіни;
        • формальдегід;
        • барвники та оптичні відбілювачі.

        Фосфати в багатьох країнах уже заборонені через негативний вплив на водойми та екосистеми. MADEFOR від самого початку створювався як альтернатива старим формулам, орієнтована на безпеку людини й природи.

        Засоби біорозкладні більш ніж на 98%, що робить їх екологічно відповідальним вибором.

        Прання при низьких температурах

        Одна з важливих особливостей — ефективність навіть при температурі від +10°C. Ензимний комплекс активно працює в діапазоні до +60°C, дозволяючи прати у холодній воді.

        Це дає одразу кілька переваг:

        • економію електроенергії;
        • дбайливе ставлення до тканин;
        • подовження строку служби одягу.

        Особливо актуально це для делікатних матеріалів і дитячої білизни.

        Асортимент для різних потреб

        Лінійка MADEFOR продумана так, щоб закрити всі побутові потреби.

        Гелі для прання:

        • Universal — для щоденного використання;
        • Color — для яскравих і темних тканин;
        • Wool & Silk — для вовни та шовку;
        • Baby Care — для дитячих речей;
        • Delicate — для делікатних матеріалів;
        • Sports Wear — для спортивного одягу;
        • Professional — для робочої форми;
        • Pets Wear — для текстилю домашніх улюбленців.

        Кожен засіб має власну формулу й враховує особливості матеріалу.

        Еко-плямовивідники: натуральна альтернатива агресивній хімії

        Плями — окрема історія. Кава, трава, соуси, косметика — усе це потребує точкового рішення. Плямовивідники MADEFOR працюють на тій самій ензимній основі.

        Ліпаза справляється з жиром і косметикою, протеаза — з білковими забрудненнями, амілаза — з крохмалем, целюлаза — з рослинними плямами. І все це без хлору та абразивів.

        Переваги:

        • делікатний догляд за тканиною;
        • універсальність;
        • концентрована формула;
        • безпека для дітей і домашніх тварин;
        • біорозкладність.

        Застосування максимально просте: нанести, злегка потерти, залишити на певний час і потім випрати.

        Органічні засоби для миття посуду

        Засіб для миття посуду контактує з тим, із чого ми їмо. Тому питання безпеки тут особливо важливе.

        Гель MADEFOR для посуду також працює на ензимній основі:

        • жири розщеплюються на гліцерин і жирні кислоти;
        • білки — до амінокислот;
        • вуглеводи — до простих цукрів.

        Це дозволяє ефективно видаляти забруднення навіть у холодній воді.

        Концентрована формула означає мінімальну витрату. Кількох крапель достатньо для миття великої кількості посуду.

        При цьому у складі немає:

        • фосфатів;
        • сульфатів;
        • етоксилатів;
        • 1,4-діоксану;
        • парабенів;
        • агресивних ароматизаторів.

        Засіб легко змивається, не залишаючи плівки й запаху.

        Чому MADEFOR — це не просто тренд

        Екологічні засоби для дому сьогодні — це не данина моді, а усвідомлений вибір. MADEFOR поєднує одразу кілька принципів:

        • натуральність;
        • безпечність;
        • ефективність;
        • економічність;
        • біорозкладність.

        Концентрована формула дозволяє використовувати менше продукту, зменшуючи витрату води й кількість відходів упаковки. Робота при низьких температурах економить електроенергію. Відсутність агресивної хімії робить засоби придатними для сімей із дітьми та людей із чутливою шкірою.

        Підсумок

        MADEFOR — це сучасні екологічні засоби для дому з біорозкладною формулою, створені на основі американських технологій і наукових досліджень. Бренд пропонує комплексний підхід: прання, видалення плям, миття посуду — усе з акцентом на безпеку та ефективність.

        Це вибір тих, хто хоче чистий дім без компромісів для здоров’я та довкілля.


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини