Що таке MADEFOR: екологічні засоби для дому з біорозкладною формулою

Коли на кухні закінчується засіб для миття посуду або приходить час купувати новий гель для прання, більшість людей довго не замислюються — беруть звичний варіант. Але варто один раз уважно прочитати склад на упаковці, і ставлення до побутової хімії змінюється. Саме з цього моменту багато хто починає шукати безпечнішу альтернативу. Так у полі зору з’являється бренд MADEFOR.

Офіційний сайт ТМ MADEFOR пропонує сучасні екологічні засоби для дому, створені на основі американських технологій і наукових розробок у сфері природних ПАР та ензимів. Формули для прання були розроблені у США в результаті багаторічних досліджень біотехнологів. Для виробництва використовується натуральна сировина від провідних американських постачальників, а самі засоби створюються за науково доведеними рецептурами.

Органічні гелі для прання: як це працює

В основі гелів MADEFOR — ензимна технологія. Ензими — це природні каталізатори, які розщеплюють забруднення на прості сполуки. На відміну від агресивної хімії, вони працюють прицільно та м’яко.

У складі використовуються:

протеаза — розщеплює білкові плями (молоко, кров, м’ясо);

ліпаза — ефективно діє проти жирів;

амілаза — бореться зі слідами крохмалю;

целюлаза — розгладжує волокна, зменшує утворення ковтунців і допомагає зберігати свіжість тканини.

Ці компоненти не руйнують структуру матеріалу, а впливають саме на забруднення.

Окрім ензимів, формула містить збалансований комплекс ПАР:

5–15% амфотерних ПАР — найм’якші та найбезпечніші;

менше 5% неіоногенних ПАР — з високим мийним ефектом;

менше 5% аніонних ПАР — що підсилюють очищення.

Мінімальний вміст поверхнево-активних речовин знижує навантаження на довкілля, а додавання гліцерину допомагає зберігати м’якість волокон і запобігає пересушуванню тканини.

Без фосфатів та агресивної хімії

Засоби MADEFOR належать до безфосфатних і безсульфатних. У складі відсутні:

фосфати;

сульфати;

хлор;

етоксилати;

1,4-діоксан;

парабени;

діетаноламіни;

формальдегід;

барвники та оптичні відбілювачі.

Фосфати в багатьох країнах уже заборонені через негативний вплив на водойми та екосистеми. MADEFOR від самого початку створювався як альтернатива старим формулам, орієнтована на безпеку людини й природи.

Засоби біорозкладні більш ніж на 98%, що робить їх екологічно відповідальним вибором.

Прання при низьких температурах

Одна з важливих особливостей — ефективність навіть при температурі від +10°C. Ензимний комплекс активно працює в діапазоні до +60°C, дозволяючи прати у холодній воді.

Це дає одразу кілька переваг:

економію електроенергії;

дбайливе ставлення до тканин;

подовження строку служби одягу.

Особливо актуально це для делікатних матеріалів і дитячої білизни.

Асортимент для різних потреб

Лінійка MADEFOR продумана так, щоб закрити всі побутові потреби.

Гелі для прання:

Universal — для щоденного використання;

Color — для яскравих і темних тканин;

Wool & Silk — для вовни та шовку;

Baby Care — для дитячих речей;

Delicate — для делікатних матеріалів;

Sports Wear — для спортивного одягу;

Professional — для робочої форми;

Pets Wear — для текстилю домашніх улюбленців.

Кожен засіб має власну формулу й враховує особливості матеріалу.

Еко-плямовивідники: натуральна альтернатива агресивній хімії

Плями — окрема історія. Кава, трава, соуси, косметика — усе це потребує точкового рішення. Плямовивідники MADEFOR працюють на тій самій ензимній основі.

Ліпаза справляється з жиром і косметикою, протеаза — з білковими забрудненнями, амілаза — з крохмалем, целюлаза — з рослинними плямами. І все це без хлору та абразивів.

Переваги:

делікатний догляд за тканиною;

універсальність;

концентрована формула;

безпека для дітей і домашніх тварин;

біорозкладність.

Застосування максимально просте: нанести, злегка потерти, залишити на певний час і потім випрати.

Органічні засоби для миття посуду

Засіб для миття посуду контактує з тим, із чого ми їмо. Тому питання безпеки тут особливо важливе.

Гель MADEFOR для посуду також працює на ензимній основі:

жири розщеплюються на гліцерин і жирні кислоти;

білки — до амінокислот;

вуглеводи — до простих цукрів.

Це дозволяє ефективно видаляти забруднення навіть у холодній воді.

Концентрована формула означає мінімальну витрату. Кількох крапель достатньо для миття великої кількості посуду.

При цьому у складі немає:

фосфатів;

сульфатів;

етоксилатів;

1,4-діоксану;

парабенів;

агресивних ароматизаторів.

Засіб легко змивається, не залишаючи плівки й запаху.

Чому MADEFOR — це не просто тренд

Екологічні засоби для дому сьогодні — це не данина моді, а усвідомлений вибір. MADEFOR поєднує одразу кілька принципів:

натуральність;

безпечність;

ефективність;

економічність;

біорозкладність.

Концентрована формула дозволяє використовувати менше продукту, зменшуючи витрату води й кількість відходів упаковки. Робота при низьких температурах економить електроенергію. Відсутність агресивної хімії робить засоби придатними для сімей із дітьми та людей із чутливою шкірою.

Підсумок

MADEFOR — це сучасні екологічні засоби для дому з біорозкладною формулою, створені на основі американських технологій і наукових досліджень. Бренд пропонує комплексний підхід: прання, видалення плям, миття посуду — усе з акцентом на безпеку та ефективність.

Це вибір тих, хто хоче чистий дім без компромісів для здоров’я та довкілля.