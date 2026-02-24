Росія планує до кінця березня окупувати всю Донеччину — заява ОП

Російські війська планують до кінця березня окупувати всю територію Донецької області та вийти на її адміністративні межі не пізніше початку квітня. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Юлії Галушці для “Ми — Україна” заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

За його словами, також противник прагне максимально просунутися у Запорізькій і Дніпропетровській областях. Крім того, росіяни не полишають намірів створити буферну зону вздовж кордону в Сумській і Харківській областях.

Паліса зазначив, що у разі можливого успіху до кінця року ворог намагатиметься розвинути наступ для захоплення або створення умов для захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і згодом Одеси.

Водночас він наголосив, що станом на зараз не бачить можливості реалізації цих планів противником у найближчі пів року.