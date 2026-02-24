У Москві біля пам’ятника Лесі Українки затримали людей за покладання квітів

У Москві біля пам’ятника Лесі Українки силовики затримали щонайменше трьох людей, які приносили та покладали квіти до монумента. Про це повідомляють російські телеграм-канали з посиланням на очевидців та кореспондентів.

За їхніми даними, близько 18:20 затримали дівчину, яка поклала квіти до пам’ятника. Її відвели до поліцейського автомобіля та відвезли. Причини затримання наразі не повідомляються.

Після цього до пам’ятника підійшли ще кілька людей. У двох із них перевірили документи та переписали дані, після чого відпустили. Коли молоді люди намагалися залишитися біля монумента, поліцейські запропонували їм пройти до автозаку, заявивши: «в автозаку постоїте зараз».

Також повідомляється, що чоловіка затримали під час спроби покласти квіти. Спочатку у нього кілька хвилин перевіряли документи, після чого повели до автозаку. Затримання здійснювали співробітники у формі ДПС.

Автозак, за словами очевидців, стояв у дворі приблизно за 15–20 метрів від пам’ятника. Затриманих, за інформацією телеграм-каналів, доставляють до ОВД Дорогомилово, до них прямує адвокат.

Крім того, повідомляється, що з місця покладання квітів прибрали всі квіти.