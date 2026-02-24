Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому енергетику Олексію Брехту

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з орденом Держави члену правління “Укренерго” Олексію Брехту. Енергетик загинув 21 січня від ураження струмом на одній з підстанцій.

Указ №138/2026 опублікований на сайті Офісу президента.

“Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Брехту Олексію Олександровичу – члену правління Приватного акціонерного товариства “Національна енергетична компанія “Укренерго” (посмертно)”, – йдеться в указі.

Олексій Брехт працював в енергосистемі України понад 25 років, з яких 23 роки провів в “Укренерго”. Він загинув 21 січня від удару електричним струмом на одній із пошкоджених внаслідок удару РФ підстанцій, де два дні поспіль особисто координував відновлювальні роботи.

Кар’єру Брехт розпочав у 1999 році на Київській ГАЕС, а в “Укренерго” пройшов шлях від інженера до члена правління. У вересні 2024 року він замінив Володимира Кудрицького на посаді тимчасового виконувача обов’язків голови правління НЕК “Укренерго”, де працював до червня 2025 року.