Основні переваги Renault Taliant: практичний вибір для міських та бізнес-поїздок

Renault Taliant належить до класу компактних седанів, які орієнтовані на щоденну експлуатацію в місті та регулярні поїздки між населеними пунктами. Модель поєднує економічний бензиновий двигун об’ємом 1 літр, місткий багажник та сучасні електронні рішення. Така конфігурація дає змогу використовувати автомобіль як для особистих потреб, так і для робочих маршрутів, де важлива передбачуваність витрат і зручність керування.

Двигун і трансмісія: баланс потужності та економії

Силовий агрегат Taliant має турбонаддув. Турбіна підвищує ефективність двигуна за рахунок подачі більшої кількості повітря в камеру згоряння. Це дозволяє отримати 100 к.с. при робочому об’ємі 999 см³. Саме в такій конфігурації новий Renault Taliant https://www.renault-obolon.kyiv.ua/uk/models/taliant демонструє оптимальне співвідношення динаміки та витрати пального.

Важливо також звернути увагу на варіанти трансмісії. Автомобіль доступний з механічною коробкою MT5 або автоматичною CVT — безступеневою трансмісією, яка змінює передаточне число без фіксованих передач, що робить рух у місті плавнішим.

Основні технічні параметри:

потужність 100 к.с.;

максимальний крутний момент до 160 Нм;

витрата пального близько 7,5 л на 100 км;

передній привід 2WD;

відповідність стандарту Euro 6B.

Такі показники дають змогу утримувати контрольовані витрати на пальне при щоденному використанні.

Габарити та місткість для робочих завдань

Седан має довжину 4 396 мм та колісну базу 2 649 мм. Колісна база визначає відстань між осями, і саме вона впливає на простір для пасажирів другого ряду. Кліренс 178 мм дає можливість впевнено рухатися міськими дорогами з нерівним покриттям.

Щоб оцінити практичність моделі, варто виділити основні параметри:

багажник об’ємом 510 л;

ширина до 2 007 мм з розкладеними дзеркалами;

задні парктроніки для спрощення маневрування;

компактна висота — 1 501 мм.

Об’єм багажника дозволяє перевозити валізи, обладнання або документи для бізнес-поїздок без необхідності складати сидіння.

Технології та комфорт у щоденному русі

Салон Renault Taliant обладнаний мультимедійною системою з 8-дюймовим сенсорним екраном. Інтерфейс побудований на великих піктограмах, що спрощує доступ до основних функцій під час руху. Підтримується реплікація смартфона через Apple CarPlay та Android Auto, що дозволяє використовувати навігацію і додатки з телефона.

До переліку обладнання входять:

автоматичний клімат-контроль;

8-дюймовий дисплей мультимедіа;

цифрові налаштування параметрів поїздки;

ергономічне розташування органів керування.

Клімат-контроль підтримує задану температуру без постійного ручного коригування. Це важливо під час тривалих поїздок або інтенсивного міського руху.

Renault Taliant формує збалансовану пропозицію для тих, хто шукає седан з передбачуваними витратами, достатнім простором і сучасним оснащенням. Модель підходить для щоденних маршрутів та регулярних робочих поїздок, де важлива економіка експлуатації та функціональність. А придбати її у Києві можна в дилерському центрі «Renault Віннер Оболонь».