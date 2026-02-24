“Щоб надіслати чіткий сигнал”: у роковини вторгнення до Києва прибули лідери ЄС

24 лютого до Києва прибули голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Про це повідомили в МЗС України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про непохитну підтримку України з боку Європи.

Реклама

Реклама

“У Києві вдесяте з початку війни. Щоб підтвердити, що Європа непохитно підтримує Україну у фінансовому, військовому плані та протягом цієї суворої зими. Щоб підкреслити нашу незмінну відданість справедливій боротьбі України. І щоб надіслати чіткий сигнал як українському народу, так і агресору: ми не поступимося, доки не буде відновлено мир. Мир на умовах України”, — йдеться в повідомленні.

Він підкреслив, що візит лідерів ЄС до України у день, який назавжди розділив історію Європи на “до” і “після”, є символічним.

“Ласкаво просимо до Києва, шановні союзники, і дякуємо за те, що ви підтримуєте Україну сьогодні і протягом чотирьох років жорстокої повномасштабної війни Росії”, – зазначив Сибіга.