Укренерго: можливе припинення аварійної допомоги зі Словаччини не вплине на енергосистему

НЕК «Укренерго» заявила, що ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України.

У компанії зазначили, що востаннє Україна зверталася по аварійну допомогу до словацької сторони понад місяць тому, і обсяги постачання були дуже обмеженими. Загалом аварійна допомога зі словацького напрямку надходила досить рідко та мала нетривалий характер.

В Укренерго наголосили, що офіційних документів про одностороннє припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги від словацького системного оператора SEPS наразі не надходило.

Оператори систем передачі електроенергії України та Словаччини — НЕК «Укренерго» і SEPS — є повноправними членами ENTSO-E, і їхні взаємовідносини мають відповідати правилам діяльності цієї організації.

Між сторонами діє договір про надання та отримання аварійної допомоги між об’єднаною енергосистемою України та енергосистемою Словаччини. Водночас 23 лютого 2026 року Укренерго отримала лист від SEPS щодо перегляду умов оплати за чинним договором. Аналіз пропозицій словацької сторони буде проведено у найкоротші терміни.

У компанії також підкреслили, що наразі не йдеться про будь-які обмеження комерційного імпорту електроенергії зі Словаччини. Розподілена потужність міждержавних перетинів використовується відповідно до результатів проведених аукціонів.