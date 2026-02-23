Правоохоронці по хвилинах встановили хронологію теракту у Львові

Вибухівка для теракту у Львові була закладена за менш ніж годину до здійснення підриву. Про це на брифінгу повідомив заступник глави Служби безпеки України Іван Рудницький, передає кореспондентка LIGA.net.

За його словами, теракт було здійснено о 00:30 неділі, 22 лютого. За версією слідства, мешканка Рівненської області приїхала до Львова із завданням від куратора – купити різні засоби, орендувати квартиру та виготовити вибуховий пристрій.

Близько 00:10 вона вирушила з квартири, підійшла до сміттєвого бака й заклала вибухові пристрої, після чого здійснила дзвінок куратору. У цей час 18-річна мешканка Харківської області зателефонувала на лінію 102 й повідомила про крадіжку з магазину двома невідомими особами за вказаною адресою.

Рудницький зазначив, що поліція відразу зреагувала. Коли на місце прибув екіпаж, було підірвано перший пристрій, коли прибули додаткові сили відбувся ще один вибух.

Тим часом підозрювана вирушила у напрямку державного кордону, у неї був при собі паспорт для виїзду за кордон.

У затриманні ймовірної виконавиці брали участь прикордонники, адже місце, де жінка перебувала, було наближене до кордону, уточнив заступник глави СБУ.

Також, за словами Рудницького, було затримано в Харкові й доставлено до Львова ймовірну спільницю підозрюваної. Вона вже дала відповідні покази.

У ніч проти 22 лютого в центрі Львова стався теракт – загинула 23-річна поліціянтка, постраждало понад 20 людей.