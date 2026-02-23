Напередодні річниці війни Будапешт ставить під загрозу єдність ЄС щодо України

Угорщина готується заблокувати санкції та кредит для України

Угорщина в понеділок була готова виконати свою погрозу заблокувати новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Москви та масштабну позику для Києва на суму 90 мільярдів євро. Це ставить під удар європейський консенсус на підтримку України напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє Reuters.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у парламенті, що уряд не поступиться «політичному шантажу». За його словами, саме Україна має вирішити, чи відновлювати прокачування російської нафти трубопроводом «Дружба», який проходить українською територією.

Київ пояснює затримку пошкодженням трубопроводу внаслідок російського удару безпілотником місяць тому і стверджує, що ремонт триває. Угорщина та Словаччина, чиї нафтопереробні заводи досі залежать від поставок через «Дружбу», звинувачують Україну у затягуванні відновлення транзиту.

У листі до голови Європейської ради Антоніу Кошти Орбан назвав ситуацію «непровокованим ворожим актом» і пообіцяв блокувати позику для України до вирішення питання. Також Будапешт заявив про готовність зупинити ухвалення нового пакета санкцій проти Росії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у дописі в X заявив, що Угорщині та Словаччині не слід «тримати весь ЄС у заручниках» і закликав до конструктивної співпраці.

Рідкісний успіх України на фронті

Тим часом на фронті Україна заявила про просування. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські сили «відновили контроль» над 400 квадратними кілометрами території на південній ділянці фронту.

Незалежного підтвердження цієї інформації поки що немає, а з боку Москви офіційної реакції не пролунало. Якщо дані підтвердяться, це стане одним із найбільших успіхів України за останні місяці.

Водночас Росія продовжила удари по українських містах. Унаслідок атак дронів на півдні країни загинули двоє людей.

Напруження всередині ЄС

Європейські дипломати в Брюсселі намагалися переконати Угорщину та Словаччину відмовитися від погроз блокування. За інформацією Reuters, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто зазнав різкої критики з боку колег за закритими дверима. Деякі міністри звинуватили уряд Орбана у використанні ситуації для політичних дивідендів напередодні складних виборів у квітні.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що очікував би більшої солідарності з Україною від Угорщини, яка сама пережила радянське вторгнення у 1956 році.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас зазначила, що домовитися про новий пакет санкцій під час понеділкової зустрічі, ймовірно, не вдасться, але переговори триватимуть.

Загроза припинення постачання електроенергії

Угорщина та Словаччина також пригрозили припинити екстрений експорт електроенергії до України, якщо постачання нафти не буде відновлено. Словаччина встановила понеділок як крайній термін, хоча, за даними оператора SEPS, поставки електроенергії наразі тривають.

Війна, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, триває вже четвертий рік. Вона стала найкривавішим конфліктом у Європі з часів Другої світової війни та спричинила десятки тисяч жертв серед цивільного населення й сотні тисяч втрат серед військових з обох сторін.