        Суспільство

        На Київщині чоловік тримав страуса у гаражі: поліція розпочала перевірку

        Галина Шподарева
        23 Лютого 2026 14:04
        Страус в загоні / Фото ілюстративне: DepositPhotos
        Поліція Київщини проводить перевірку щодо можливого неналежного утримання страуса у місті Біла Церква. Інформацію про ймовірні порушення оприлюднила зоозахисна організація у соцмережах.

        Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

        Як розповіли в поліції, 23 лютого в одному із соціальних додатків правоохоронці виявили публікацію, поширену зоозахисною організацією.

        “У інформації стверджують про можливе порушення визначених норм та умов утримання страуса, якого невідомий чоловік тримає в гаражному приміщенні”, – йдеться в повідомленні.

        За цим фактом відомості внесено до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення.

        Наразі правоохоронці проводять перевірку, після чого діям власника страуса буде надано правову кваліфікацію.


