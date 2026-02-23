На Київщині чоловік тримав страуса у гаражі: поліція розпочала перевірку

Поліція Київщини проводить перевірку щодо можливого неналежного утримання страуса у місті Біла Церква. Інформацію про ймовірні порушення оприлюднила зоозахисна організація у соцмережах.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

Як розповіли в поліції, 23 лютого в одному із соціальних додатків правоохоронці виявили публікацію, поширену зоозахисною організацією.

“У інформації стверджують про можливе порушення визначених норм та умов утримання страуса, якого невідомий чоловік тримає в гаражному приміщенні”, – йдеться в повідомленні.

За цим фактом відомості внесено до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення.

Наразі правоохоронці проводять перевірку, після чого діям власника страуса буде надано правову кваліфікацію.