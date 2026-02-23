Затриманому за хабарі ексголові гарнізонної ВЛК оголосили нову підозру через квартиру за 3,6 млн грн

Колишньому голові військово-лікарської комісії одного з медзакладів ДПСУ повідомили ще одну підозру. Слідство вважає, що він не задекларував придбання квартири в Києві вартістю понад 3,6 млн грн.

Про це повідомили в ДБР.

Слідство встановило, що у декларації за 2023 рік посадовець не відобразив фінансові операції, пов’язані з придбанням квартири в Києві вартістю понад 3,6 млн грн. За даними слідства, його офіційні доходи не відповідали витратам, що може свідчити про незаконне походження коштів.

Фігуранту інкримінують декларування недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). Санкція статті передбачає штраф, громадські роботи або обмеження волі до двох років із позбавленням права обіймати певні посади.

Раніше Бюро викрило схему одержання цим посадовцем неправомірної вигоди. У травні 2025 року його затримали за підозрою в системному отриманні хабарів за «допомогу» в оформленні медичних документів для переведення з передової в тил або отримання підстав для лікування й відпусток.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі джерела можливих незаконних доходів, коло причетних осіб та повний обсяг завданої шкоди.