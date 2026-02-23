На Харківщині внаслідок удару РФ зазнав поранень енергетик

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури 23 лютого частина споживачів на Харківщині залишається без електропостачання. Під час російської атаки поранення дістав працівник енергетичної галузі.

Про це повідомили в Міненерго.

За даними Харківської ОВА, вранці 23 лютого росіяни атакували Холодногірський і Основ’янський райони Харкова. Наразі відомо про двох постраждалих: 55-річний чоловік дістав поранення, 70-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Реклама

Реклама

За даними Міненерго, внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів в Одеській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях залишається без електропостачання.

Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств — графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.