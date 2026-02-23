        Події

        На Харківщині внаслідок удару РФ зазнав поранень енергетик

        Галина Шподарева
        23 Лютого 2026 11:47
        читать на русском →
        Авто швидкої допомоги / Фото ілюстративне: poltava.to
        Авто швидкої допомоги / Фото ілюстративне: poltava.to

        Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури 23 лютого частина споживачів на Харківщині залишається без електропостачання. Під час російської атаки поранення дістав працівник енергетичної галузі.

        Про це повідомили в Міненерго.

        За даними Харківської ОВА, вранці 23 лютого росіяни атакували Холодногірський і Основ’янський райони Харкова. Наразі відомо про двох постраждалих: 55-річний чоловік дістав поранення, 70-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

        Реклама
        Реклама

        За даними  Міненерго, внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів в Одеській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях залишається без електропостачання.

        Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств — графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини