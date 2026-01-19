Шмигаль поставив завдання посилити передачу електроенергії із Заходу на Схід України

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із правлінням НЕК «Укренерго», під час якої визначили ключові антикризові завдання для енергосистеми. Основний акцент зроблено на імпорті електроенергії, посиленні мереж та зменшенні відключень.

Очікуються швидкі результати щодо розбудови міждержавних інтерконекторів на кордонах з країнами Європейського Союзу.

Також обговорили реалізацію проєктів для покращення передачі електроенергії із західних регіонів України на східні. Йдеться як про ремонти, так і про розбудову мереж, що дозволить ефективніше використовувати згенеровану та імпортовану електроенергію та зменшити тривалість відключень у найбільш складних регіонах.

Окрему увагу приділили скороченню звітності та бюрократичних процедур шляхом використання вже впроваджених цифрових програм та інструментів для прискорення ухвалення антикризових рішень.

Крім того, разом із Державною спеціальною службою транспорту опрацьовуються підходи до швидких ремонтів і відновлення електромереж та підстанцій у районах, наближених до лінії фронту. Також планується посилення захисту підстанцій за допомогою укриттів, засобів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

Ще одним напрямком визначено максимальне спрощення підключення розподіленої генерації, зокрема когенераційних установок і потужних генераторів. Енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, насамперед у найбільш енергодефіцитних регіонах.

Шмигаль наголосив, що для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават — як у контексті повернення до роботи об’єктів, пошкоджених російськими ударами, так і введення в експлуатацію нових генеруючих потужностей.