Україна бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через допуск прапорів РФ: єврокомісар доєднався

Європейський Союз бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади після рішення дозволити спортсменам із Росії та Білорусі виступати під національними прапорами. Єврокомісар із питань спорту Гленн Мікаллеф заявив, що не братиме участі в урочистостях і закликав однодумців зробити так само.

Про це пише Politico.

Міжнародний олімпійський комітет повідомив напередодні, що дозволить обмеженій кількості спортсменів із Росії й Білорусі виступати під своїми національними прапорами. За повідомленням комітету, ці атлети матимуть “таке ж ставлення, як і представники будь-якої іншої країни”. Він надав шість місць для участі за “вайлд-кард” Росії та чотири – Білорусі.

Гленн Мікаллеф назвав рішення дозволити використання російського і білоруського прапорів “неприйнятним”.

“Поки триває агресивна війна Росії проти України, я не можу підтримати відновлення національних символів, прапорів, гімнів і форм, які невіддільні від цього конфлікту”, – написав він в X.

Він додав, що не відвідає церемонію відкриття та закликав “однодумних колег” зробити те саме.

Міністр спорту України Матвій Бідний назвав рішення Міжнародного паралімпійського комітету “розчаровуючим і обурливим” та повідомив, що представники уряду України бойкотуватимуть Паралімпійські ігри в Італії через це рішення.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що допуск спортсменів із Росії та Білорусі до Паралімпійських ігор під національними прапорами підриває довіру до міжнародного спорту та зневажає Україну. У відомстві наголосили, що державна символіка цих країн пов’язана з агресивною війною, а її використання на спортивній арені фактично виправдовує дії агресора.

Україна закликала Міжнародний паралімпійський комітет і організаторів Ігор переглянути рішення та заборонити державну символіку Росії й Білорусі. Якщо цього не станеться, українські посадовці не братимуть участі в церемонії відкриття та інших офіційних заходах Паралімпіади.

Паралімпійські ігри триватимуть у Мілані з 6 по 15 березня.