У ФРН розпочалися перші змагання, де РФ знову з прапором

Перші міжнародні змагання, на яких російським і білоруським паралімпійцям знову дозволено виступати під національними прапорами, – Кубок світу з лижних гонок для спортсменів з обмеженими можливостями – розпочалися сьогодні в німецькому місті Фінстерау.

Цього дня російський паралімпієць Іван Голубков, який виступав у класі LW 11.5 для осіб з ураженням опорно-рухового апарату, посів друге місце в гонці з роздільним стартом на 10 км, дійшовши до фінішу за 25 хвилин 39,3 секунди. Перше і третє місця в цьому змаганні залишилися за китайськими спортсменами: Чжен Пеном і Мао Чжунгу.

Таким чином, незважаючи на побоювання спостерігачів, виступ російської збірної поки що виявився недостатньо успішним для того, щоб на змаганнях був виконаний національний гімн РФ. І це – незважаючи на те, що в збірній РФ на Кубку світу з лижних гонок у Фінстернау присутні колишні переможці Паралімпіади та екс-чемпіони світу.

Реклама

Реклама

Як повідомляє DW, в Німеччині різко критикують допуск російських і білоруських спортсменів до змагань під національними прапорами. “З цим доведеться змиритися. Однак це суперечить нашим фундаментальним морально-етичним переконанням, нашому спортивному уявленню про цінності – і, з нашої точки зору, є неприйнятним, в першу чергу, для спортсменів з України”, – заявила з цього приводу член правління Німецького спортивного союзу інвалідів (DBS) Ідрісс Гоншинська.

Аналогічну думку висловлює глава DBS Ханс-Йорг Міхельс. Виступ росіян і білорусів на Кубку світу у Фінстернау він називає «кричущим порушенням неписаного закону про мир під час Олімпіади і Паралімпіади, який досі поважався в усьому світі».

Водночас він висловлює сумніви в тому, що Росія дотримується допінгових обмежень, «враховуючи, що вона і до відсторонення її від змагань була помічена в систематичному допінгу».

У грудні 2025 року Спортивний арбітражний суд (CAS) частково задовольнив позови російських і білоруських спортсменів, які оскаржували рішення Міжнародної федерації лижного спорту і сноуборду (FIS) не допускати їх до міжнародних змагань. У підсумку FIS дозволила російським спортсменам подавати індивідуальні заявки на нейтральний статус. Спортсмени-паралімпійці отримали право брати участь у змаганнях FIS без нейтрального статусу і з національною символікою.

Раніше, у вересні 2025 року, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відновив членство національних комітетів Росії та Білорусі. Це рішення формально дає право спортсменам цих країн виступити на Іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо під національними прапорами.

Однак остаточний допуск залежить від міжнародних федерацій за видами спорту, де спортсмени з РФ і РБ досі залишаються відстороненими.

Часткове призупинення членства РФ і Білорусі в МПК було введено у зв’язку з російською збройною агресією в Україні.

На літній Олімпіаді 2024 року в Парижі з цієї ж причини російські та білоруські спортсмени виступали тільки під нейтральним прапором і в умовах суворих обмежень. На зимовій Паралімпіаді 2022 року в Пекіні вони були повністю виключені.