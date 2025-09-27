Російські паралімпійці знову зможуть виступати під своїм прапором

Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) повністю відновила статус Паралімпійського комітету Росії. Про це повідомляється на сайті МПК.

На голосування виносили питання про повне відсторонення російського комітету, а також про продовження часткових обмежень. В обох випадках більшість делегатів проголосували проти.

Обмеження щодо російського Паралімпійського комітету діяли з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Їхнє скасування означає, що російські спортсмени знову зможуть виступати на змаганнях під національним прапором.

Останні кілька років росіяни мали право брати участь у міжнародних турнірах лише в індивідуальному заліку та в нейтральному статусі.