        Спорт

        Російські паралімпійці знову зможуть виступати під своїм прапором

        Віктор Алєксєєв
        27 Вересня 2025 10:17
        читать на русском →
        Путін і глава Російського паралімпійського комітету Павло Рожков / Фото ТАСС
        Путін і глава Російського паралімпійського комітету Павло Рожков / Фото ТАСС

        Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) повністю відновила статус Паралімпійського комітету Росії. Про це повідомляється на сайті МПК.

        На голосування виносили питання про повне відсторонення російського комітету, а також про продовження часткових обмежень. В обох випадках більшість делегатів проголосували проти.

        Обмеження щодо російського Паралімпійського комітету діяли з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Їхнє скасування означає, що російські спортсмени знову зможуть виступати на змаганнях під національним прапором.

        Реклама
        Реклама

        Останні кілька років росіяни мали право брати участь у міжнародних турнірах лише в індивідуальному заліку та в нейтральному статусі.


        Теги:

        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини