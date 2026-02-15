        Події

        Сили оборони знешкодили 55 ворожих БПЛА

        Віктор Алєксєєв
        15 Лютого 2026 09:03
        Борт системи «Гепард» для перехоплення ворожих безпілотників. Ілюстративне фото / Фото Міноборони
        У ніч на 15 лютого (з 18:30 14 лютого) противник атакував 83 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 50 із них – “шахеди”.

        Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 55 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

        Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

        Атака ворожих БпЛА триває, Сили оборони продовжують відбиття повітряного удару.


