Сили оборони знешкодили 55 ворожих БПЛА

У ніч на 15 лютого (з 18:30 14 лютого) противник атакував 83 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 50 із них – “шахеди”.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 55 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Атака ворожих БпЛА триває, Сили оборони продовжують відбиття повітряного удару.