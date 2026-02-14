Зеленський: тримати найсильнішу армію Європи поза НАТО — “нерозумно”

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні та Європі потрібні реальні гарантії безпеки, і наголосив, що угода про гарантії безпеки має бути укладена до будь-якої угоди щодо завершення війни. За його словами, такі гарантії мають відповісти на головне запитання: «як довго знову не буде війни».

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу в панельній дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Він також сказав, що Україна має «сильні домовленості, готові до підписання зі Сполученими Штатами, з Європою», і висловив сподівання, що президента США Дональда Трампа, Конгрес і американський народ почують українську позицію.

Окремо Зеленський заявив, що українська армія є «найсильнішою армією в Європі» завдяки українським героям, і додав, що «нерозумно» тримати цю армію поза НАТО. Він закликав, щоб питання щодо НАТО було рішенням партнерів, «а не рішенням Путіна».