Поблизу кордону з Румунією під час незаконного перетину помер 27-річний чоловік

Поблизу державного кордону з Румунією прикордонники виявили тіло 27-річного жителя Івано-Франківської області. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

За інформацією ДПСУ, до прикордонників Чернівецького загону звернулися рідні чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Під час спроби він повідомив про різке погіршення самопочуття та попросив про допомогу. Згодом група реагування знайшла його без ознак життя неподалік держкордону.

За висновком медиків, причиною смерті стала серцева недостатність.

У ДПСУ зазначили, що від початку 2022 року на державному кордоні зафіксовано понад 70 випадків загибелі чоловіків під час спроб незаконного перетину. У службі наголошують, що обхід пунктів пропуску є не лише порушенням закону, а й реальною загрозою життю та здоров’ю.