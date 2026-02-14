Нові правила мобілізації можуть з’явитися вже навесні — що відомо

В Україні готують зміни до підходів мобілізації, які передбачають ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове коригування чинних процедур. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції «Слуга народу» Федір Веніславський.

За його словами, одним із ключових напрямів змін є збільшення кількості військовослужбовців, які проходитимуть службу за контрактом. Очікується, що це дозволить зменшити частку мобілізації та зробити службу більш прогнозованою для громадян.

«Коли ми забезпечимо максимальне залучення громадян до контракту, а мінімізуємо кількість мобілізованих, це зможе суттєво змістити акценти в мобілізаційних заходах», — зазначив Веніславський.

Він додав, що значна частина мобілізованих готова підписати контракт строком від двох до п’яти років, який передбачатиме фінансові стимули та чіткіші гарантії соціального і правового захисту. Водночас це питання потребує узгодження з урядом, зокрема з Міністерством фінансів, через необхідність забезпечення відповідних виплат.

За словами депутата, напрацьовані зміни планують винести на широке обговорення вже найближчим часом — орієнтовно у лютому-березні. Очікується, що нові підходи дозволять змістити акцент із примусової мобілізації на контрактну форму служби.

Раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомляв про проблеми з мобілізацією, зазначивши, що в розшуку перебувають близько двох мільйонів військовозобов’язаних українців. За його словами, для вирішення ситуації заплановано аудит ТЦК та перевірку Міністерства оборони і ЗСУ.

У січні 2026 року в Україні також розпочалися курси підвищення кваліфікації для представників органів виконавчої влади з метою координації роботи державних структур і армії у питаннях мобілізаційної готовності. За даними уряду, кількість заброньованих від мобілізації громадян зросла до 1,3 млн осіб.