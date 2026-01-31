Силова мобілізація в Харкові: Терехов звернувся до Міністерства оборони

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що забезпечення прав громадян під час мобілізації залишається одним із ключових запитів суспільства. Він наголосив, що мобілізаційні заходи мають відбуватися справедливо і без порушень.

За словами Ігоря Терехова, попри надії на політичні домовленості й припинення вогню, війна триває, а держава змушена поповнювати лави Збройних сил України.

Водночас він підкреслив, що мобілізація не повинна перетворюватися на публічні конфлікти між громадянами і представниками територіальних центрів комплектування, хоча такі випадки, на жаль, досі трапляються.

Реклама

Реклама

Мер Харкова нагадав про резонансну історію із застосуванням сили працівником ТЦК до харківського вчителя під час перевірки документів, яка згодом розглядалася в суді. Також він звернув увагу на нещодавні відео з харківського метрополітену, де люди у військовій формі за руки і ноги виносили чоловіка з приміщення. За його словами, це не поодинокі випадки, і подібних ситуацій не повинно бути ні в Харкові, ні в Україні загалом.

Ігор Терехов закликав керівництво Міністерства оборони виконати доручення президента України та приділити максимальну увагу захисту прав громадян під час мобілізації. Зокрема, він запропонував ретельно розбирати кожен резонансний інцидент, забезпечити носіння боді-камер співробітниками ТЦК і надавати суспільству повну інформацію щодо таких випадків.

Міський голова також наголосив, що війна ведеться не лише на полі бою, а й за суспільні настрої та довіру громадян. За його словами, саме довіра є основою стійкості суспільства, а епізоди силової мобілізації використовуються ворогом для її підриву.

На завершення Терехов підкреслив, що відповідно до Конституції України людина, її життя, здоров’я та права є найвищою цінністю, і саме ці принципи держава має захищати та відстоювати.