Шоумен Клопотенко покращуватиме харчування українських військових

Міністерство оборони запускає проєкт «Готуємо до бою», який стане частиною реформи з підвищення якості харчування у Збройних силах України. Ініціативу реалізує Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони.

У відомстві зазначають, що більшість військових кухарів не мають профільної освіти, а чітко прописаних алгоритмів їхньої роботи наразі немає. Навіть за умови своєчасного постачання продуктів і відповідності стандартам, результат приготування може відрізнятися залежно від умов, обладнання та досвіду персоналу.

Ключовим елементом проєкту стане практичний збірник рецептів для тих, хто відповідає за харчування у підрозділах. Він має систематизувати підходи до організації процесу та допомогти підвищити якість страв.

Проєкт реалізують у співпраці з громадською організацією «Культ Фуд» шеф-кухаря зі спірною репутацією Євгена Клопотенка. У Міноборони очікують, що це дозволить об’єднати й систематизувати досвід підрозділів щодо організації харчування військових.