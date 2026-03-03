У Кремлі розраховують на захоплення Одещини – Зеленський

Україна отримала документи з планами Росії на 2026–2027 роки, однак окупанти не змогли реалізувати поставлені завдання. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає Суспільне.

За словами глави держави, йдеться про плани на 2025–2027 роки, частина з яких уже втратила актуальність.

«Ми отримали документи, плани 2025-2026-2027 років, трішечки застарілі 2025 року. Бачимо, що вони не виконали свої цілі. Розуміємо, що вони хочуть. Розуміємо, що їхні напрямки залишаються актуальними – окупація сходу нашої держави, а саме Донецької і Луганської областей. Вони, безумовно, хочуть продовжувати напрямок Запорізької області, напрямок Дніпра також», — сказав Зеленський.

Реклама

Реклама

Президент додав, що серед планів Росії також є спроби захоплення Одеської області.

«Їм складно, але вони дивляться на Одеський регіон. Ми бачимо ці напрямки. Але ці мапи поки що нічого спільного з реальністю не мають, тому що вони не можуть виконати завдання», — зазначив він.

Зеленський також повідомив, що наступальна операція, яку Росія готувала на весну 2026 року, залежала від результатів попереднього етапу, але окупанти не змогли створити необхідний фундамент через провал завдань до кінця 2025 року.

«Вони не можуть почати березневий наступ — саме той, який вони планували. Я не знаю, чи буде наступ навесні і коли саме. Вони хочуть наступати, але поки що не мають сил для виконання цього. Усе залежить від контрактів, від наступів, від зброї, від поставок нам зброї, а також від нашого виробництва», — підкреслив президент.