Нафта дорожчає через загрозу в Ормузькій протоці, це може підтримати економіку Росії

Загроза з боку Ірану для суден, які проходять через Ормузьку протоку, спричинила різке зростання світових цін на нафту. Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

Аналітики зазначають, що якщо нинішні цінові стрибки збережуться, це може «відкотити назад зниження доходів Росії від нафти протягом року». 2 березня ф’ючерси на нафту марки Brent зросли до 82,37 долара за барель порівняно з 73 доларами на закритті торгів 27 лютого — безпосередньо перед американо-ізраїльськими ударами по Ірану. На момент підготовки звіту ціна трималася на рівні близько 78 доларів.

В ISW вказують, що повідомлення про іранські удари по кількох нафтових танкерах, пов’язаних зі США та Великою Британією, а також погрози Корпусу вартових ісламської революції суднам у протоці призвели до скорочення судноплавства в Перській затоці щонайменше на 33% станом на 1 березня.

Реклама

Реклама

Аналітики прогнозують, що ціни можуть продовжити зростання найближчими днями, а окремі оцінки передбачають підвищення до 90–100 доларів за барель.

Інститут нагадує, що Росія традиційно фінансує війну проти України за рахунок доходів від нафти й газу. Водночас у 2025 році ці надходження зменшувалися, і російська влада очікує їх подальшого падіння у 2026-му. Для компенсації Москва вдалася до продажу золотовалютних резервів і підвищення податку на додану вартість.

У звіті також наводять дані російського видання «Коммерсант» від 1 березня про можливе збільшення видобутку нафти після послаблення обмежень ОПЕК+ на три відсотки — до 10,9 мільйона барелів на добу. У 2025 році видобуток скоротився до 9,1 мільйона барелів на день, що могло бути пов’язано, зокрема, з українськими ударами по нафтовій інфраструктурі РФ.

В ISW підкреслюють, що стійко високі ціни на нафту здатні підтримати російську економіку в середньостроковій перспективі. Водночас аналітики сумніваються, що Іран зможе довго і повністю блокувати Ормузьку протоку настільки, щоб Росія отримала довгострокову вигоду від нинішнього зростання цін.

1 березня вісім країн, які входять до ОПЕК і координують політику з організацією, домовилися збільшити видобуток у квітні через порушення постачання нафти на тлі бойових дій в Ірані.

27 лютого, за кілька годин до початку операції США та Ізраїлю проти Ірану, ціни на Brent досягли семимісячного максимуму — 73 долари за барель. На тлі ризиків для Ормузької протоки аналітики не виключають подальшого зростання котирувань до 100 доларів за барель.