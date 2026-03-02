Уряд дозволив підприємствам критичної інфраструктури створювати власні групи ППО: деталі

Уряд розширив можливості захисту підприємств критичної інфраструктури та дозволив надавати їм додаткове озброєння для посилення протиповітряної оборони. Відповідні зміни внесено до експериментального проєкту із залучення підприємств до державної системи ППО, ухваленого у листопаді 2025 року.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Згідно з рішенням уряду, підприємства критичної інфраструктури незалежно від форми власності зможуть створювати групи протиповітряної оборони. Для їхнього складу запроваджуються кваліфікаційні вимоги, а персонал проходитиме навчання та сертифікацію у закладах, визначених Міністерством оборони.

Також оновлюється порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання засобів протиповітряної оборони та боєприпасів.

“Командування Повітряних Сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам засоби ППО та боєприпаси в межах індивідуального рішення щодо кожного підприємства. Йдеться про озброєння, яке наразі не використовується бойовими підрозділами”, – йдеться в повідомленні.

У разі використання боєприпасів їх поповнення здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати.

Усі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ.