Контрнаступ на Олександрівському напрямку: ДШВ звільнили дев’ять населених пунктів

Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ ведуть наступальні дії на Олександрівському напрямку та поступово витісняють російські війська з позицій. Станом на зараз звільнено дев’ять населених пунктів, ще кілька перебувають у процесі зачистки.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Станом на зараз звільнено дев’ять населених пунктів. Три населені пункти зачищені від противника в нашій зоні, триває робота над звільненням ще декількох населених пунктів.

Реклама

Реклама

У ході операції здійснюється витіснення противника з укріплених позицій. Точковими й масованими ударами знищується жива сила, озброєння, військова й спеціальна техніка окупантів.

“У результаті ухвалених рішень і застосування технічних засобів, було обмежено доступ ворожих сил до мережі Starlink. Це суттєво вплинуло на ситуаційну обізнаність окупантів та ускладнило управління підрозділами на першому етапі, але противник не зупинив свої наступальні дії та продовжив рухатись далі”, – розповіли в Генштабі.

З початком операції, з 29 січня по теперішній час, противник втратив 6537 одиниць особового складу, з них безповоротні – 4355, санітарні – 2167. У полон захоплено 15 окупантів.