Сили оборони уразили центр космічного зв’язку та РЛС у Криму й на Луганщині

У ніч на 2 березня підрозділи Сил оборони України уразили центр дальнього космічного зв’язку та кілька РЛС на тимчасово окупованих територіях. Також під удари потрапили об’єкти ППО та місця зосередження особового складу противника.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Сили оборони завдали удару по центру дальнього космічного зв’язку у районі населеного пункту Вітине та радіолокаційній станції “Подльот-К1” неподалік Виноградного у тимчасово окупованому Криму.

Реклама

Реклама

На ТОТ Луганської області минулої доби уражено РЛС “Каста 2Е2” в населеному пункті Любиме та РЛС “Ястреб А-В” у населеному пункті Тополі.

Також під ударами опинилися зосередження живої сили підрозділу радіоелектронної розвідки “Рубікон” у районах Керменчика на ТОТ Донецької області та населеного пункту Кінські Роздори на ТОТ Запорізької області.