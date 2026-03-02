70% українців не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру — опитування КМІС

Переважна більшість українців — 70% — не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру в Україні. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 12–24 лютого 2026 року.

Вірять у те, що перемовини можуть завершитися сталим миром, 25% респондентів. Ще 5% не змогли визначитися зі своєю думкою. Порівняно із серединою січня 2026 року змін у відповідях не зафіксовано.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах України на підконтрольній уряду території. Було опитано 2004 респонденти віком від 18 років.

У КМІС зазначають, що в січні 2026 року респондентам також ставили відкрите запитання про причини недовіри до перемовин. Тоді більшість тих, хто не вірить в успіх переговорів, пояснювали свою позицію діями та позицією Росії.

В інституті вважають, що, попри умови воєнного часу, результати дослідження зберігають високу репрезентативність і дозволяють надійно оцінювати суспільні настрої.