        Суспільство

        70% українців не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру — опитування КМІС

        Сергій Бордовський
        2 Березня 2026 10:56
        читать на русском →
        Більшість українців скептично оцінюють перспективи мирних перемовин / Фото: depositphotos.com
        Більшість українців скептично оцінюють перспективи мирних перемовин / Фото: depositphotos.com

        Переважна більшість українців — 70% — не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру в Україні. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 12–24 лютого 2026 року.

        Вірять у те, що перемовини можуть завершитися сталим миром, 25% респондентів. Ще 5% не змогли визначитися зі своєю думкою. Порівняно із серединою січня 2026 року змін у відповідях не зафіксовано.

        Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах України на підконтрольній уряду території. Було опитано 2004 респонденти віком від 18 років.

        Реклама
        Реклама

        У КМІС зазначають, що в січні 2026 року респондентам також ставили відкрите запитання про причини недовіри до перемовин. Тоді більшість тих, хто не вірить в успіх переговорів, пояснювали свою позицію діями та позицією Росії.

        В інституті вважають, що, попри умови воєнного часу, результати дослідження зберігають високу репрезентативність і дозволяють надійно оцінювати суспільні настрої.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини