Підсанкційний бізнесмен “вивів” 68 млн грн з держчастки енергокомпанії

СБУ та БЕБ викрили масштабну схему розкрадання коштів в енергетичних компаніях України, які підконтрольні одному із підсанкційних бізнесменів. Йдеться про привласнення майже 68 млн грн з рахунків енергопідприємства, 25% акцій якого перебувають у державній власності в особі Міністерства енергетики України.

За даними СБУ, щоб заволодіти коштами, фігурант, перебуваючи за кордоном, організував схему із залученням топменеджменту підконтрольних компаній. Для цього йому створили фіктивну посаду радника голови правління підприємства, що постачає електроенергію від магістральних мереж до кінцевих споживачів.

СБУ повідомила про підозру бізнесмену та трьом керівникам енергокомпаній / Фото: СБУ

Йому встановили щомісячну зарплату в розмірі 1,5 млн грн, що у шість разів перевищує обмеження, визначені Нацкомісією, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Також для нього передбачили робочий графік лише 4 години на тиждень.

У СБУ зазначили, що таким чином підсанкційний бізнесмен обходив обмеження на виведення капіталу з підприємств енергетичного сектору.

Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Також підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ отримали троє керівників енергокомпаній.

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Організатор схеми перебуває за межами України, тривають заходи для його притягнення до відповідальності. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.