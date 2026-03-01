Хакери зламали іранський релігійний застосунок

За даними експертів з кібербезпеки та спостерігачів, у суботу вранці, одночасно із спільною атакою США та Ізраїлю на цілі по всьому Ірану, відбулася хвиля кібероперацій.

Як повідомляє Reuters, операції включали злом декількох новинних веб-сайтів для відображення різних повідомлень, а також злом BadeSaba, релігійного календарного додатка з понад 5 мільйонами завантажень. Зараз на ньому відображається повідомлення «Настав час розплати» та заклик до збройних сил скласти зброю та приєднатися до народу.

Інтернет-з’єднання в Ірані різко впало о 07:06 за Гринвічем, а потім знову о 11:47 за Гринвічем, залишившись лише мінімальним, повідомив у своєму дописі на X Дуг Мадорі, директор з аналізу інтернету в Kentik.

Кібератака на BadeSaba була розумним кроком, оскільки її використовують прихильники уряду, які, як правило, є більш релігійними, сказав Хамід Кашфі, дослідник у галузі безпеки та засновник компанії з кібербезпеки DarkCell.

Кібероперації також вразили низку іранських урядових служб та військових об’єктів, щоб обмежити скоординовану реакцію Ірану, повідомила Jerusalem Post.