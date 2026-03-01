На Харківщині з-під завалів підприємства, яке атакували 20 лютого, дістали тіла чотирьох людей

У Малинівці на Харківщині завершилися аварійно-рятувальні роботи на території підприємства після російської атаки, що сталася 20 лютого, звідки деблокували тіла чотирьох людей.

Про це повідомило в Телеграмі Головне управління ДСНС у Харківській області.

«Об 11:55 1 березня завершені аварійно-рятувальні роботи на території цивільного підприємства у селі. Малинівка Чугуївського району», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники знайшли та деблокували тіла і фрагменти тіл чотирьох загиблих людей.