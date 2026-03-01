        Події

        В Мілані пограбували Ірину Білик

        Віктор Алєксєєв
        1 Березня 2026 10:58
        Ірина Білик / Фото instagram.com/bilyk_iryna
        Ірина Білик / Фото instagram.com/bilyk_iryna

        Українська співачка Ірина Білик стала жертвою пограбування в Італії, повідомляє ТСН.

        Виконавиця перебувала в європейському турі. Артистка говорить, що концерти їй запам’ятались не лише радісними моментами. Зокрема, співачку пограбували в Мілані.

        У подробиці виконавиця вдаватися не стала. Але, вочевидь, розграбували саме автівку артистки. Ірина Білик опублікувала фото, на якому помітно повністю розтрощене вікно в машині.

        Ірину Білик пограбували в Мілані / Фото instagram.com/bilyk_iryna

        Проте співачка наголосила, що цей неприємний інцидент не затьмарить собою всі ті приємні емоції, які вона отримала на концертах.

        “Євротур запам’ятається надовго! Було все — сцени, емоції, овації і навіть пограбування в Мілані. Але жодна перешкода не перекреслить тієї любові, яку я відчула в кожному місті. Європо, дякую за ці зустрічі. Це було сильно”, – говорить співачка.


